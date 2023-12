Les règles pour se présenter aux élections en Belgique

2024 sera 'The' année électorale en Belgique. En effet, le 9 juin, nous voterons pour élire les représentants et représentantes de la Chambre, des parlements des différentes Communautés et Régions du pays et enfin du Parlement européen. Sans oublier les élections locales et provinciales en octobre de la même année. Les différents partis politiques se mettent d’ailleurs déjà en ordre de marche depuis plusieurs semaines, multipliant les annonces pour leurs têtes de listes.

Mais faut-il nécessairement être membre d’un parti pour avoir son nom coché dans les urnes ? Tout le monde peut-il se présenter devant l’électeur ? La réponse est….oui ! Mais les règles sont différentes d’une assemblée à l’autre. On vous explique le tout. Tout le monde ou presque peut être candidat et cela n’a pas toujours été le cas Caroline Sägesser, chercheuse au CRISP (Centre de recherche et d’informations socio-politiques). Règle numéro 1 : il ne faut pas être membre d’un parti politique pour se présenter aux élections. Par contre il faut être capable de déposer une liste de candidat





