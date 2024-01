La Belgique taxe les multinationales à hauteur de 15%

Taxer les multinationales à hauteur de 15% : la Belgique se félicite d’être le premier pays de l’OCDE à appliquer cette mesure internationale visant à limiter l’évasion fiscale. A la clé : 634 millions de recettes pour l’Etat en 2024, promet le ministre des Finances. Mais en pratique, le bilan risque d’être beaucoup plus décevant… 15% d’impôts sur les multinationales en Belgique. En théorie, la machine est lancée.

La mesure devrait rapporter la bagatelle deà en croire les estimations de l’administration fiscale. Sont concernées par cette nouvelle taxation : toutes les entreprises présentes sur le sol belge, réalisant un chiffre d’affaires annuel, sous l’égide de l’OCDE, et déjà annoncé en octobre 2021. A l’échelon belge, la Chambre avait ensuite adopté, en décembre dernier, un projet de loi instaurant cet impôt minimum. La mesure doit entrer en application le 1er janvier 2024.les moyens pour assurer que cette taxation soit réellement respectée sont plutôt complexe





