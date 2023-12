Les membres du Fan Club 1895 peuvent acheter leurs tickets pour l'Euro 2024

Le tirage au sort du groupe des Diables rouges à l’Euro 2024 étant connu depuis samedi soir, les membres du Fan Club 1895 vont maintenant pouvoir acheter leurs tickets pour les trois rencontres (Slovaquie, Roumanie, un barragiste de la Voie B). C’est en effet ce mardi matin que s’ouvre une fenêtre destinée aux plus fervents supporters de l’équipe nationale. L’occasion de faire le point sur l’engouement croissant autour de l’escouade de Domenico Tedesco.

Bien avant de rêver d'exploits sportifs, les chances sont réelles de voir une fameuse vague noire-jaune-rouge déferler sur l'Allemagne l'été prochain.1 Un nouvel élan depuis le Mondial 2022Le fiasco qatari avait laissé des traces béantes. Au sortir du Mondial 2022, le nombre d'adhérents au Fan Club 1895 des Diables rouges avait chuté à 8.000 membres. Un an et la qualification pour l'Euro 2024 plus tard, il est reparti à la hausse pour atteindre, aujourd'hui, 14.925 membres. Soit une jolie augmentation de 86,5 % en douze moi





