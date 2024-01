Ce lundi 22 janvier, 'jusqu’où ira la montée de l’extrême droite en Europe ?' était la question centrale du débat dans le numéro spécial de 'Déclic' sur La Trois. En Europe, l’extrême droite participe au pouvoir dans 6 pays : L’Italie, la Hongrie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède, et plus récemment les Pays-Bas avec la victoire du PVV, le parti d’extrême droite de Geert Wilders aux législatives.

En parallèle, la vague d’extrême droite continue de gagner du terrain dans d’autres pays européens, comme l’Allemagne, la France, l’Espagne, ou encore la Belgique. La question migratoire est au cœur des mouvements d’extrême droite avec des discours anti-immigration qui enferment les personnes dans des présupposés culturels ou religieux, en les définissant comme 'assimilables' ou 'non assimilables', comme l’a expliqué François Debras, politologue à l’ULièg





