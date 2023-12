Bilan des grands clubs de Pro League : La Gantoise, l’Antwerp et Genk

Suite de notre série sur le bilan des grands clubs de Pro League. Place à La Gantoise, l’Antwerp et Genk. Trois clubs qui doivent se retrouver en Champions Playoffs, le passage à six équipes rendant indispensable une présence parmi la crème de notre football. La cote de l’année 2023 : 8/10. Après avoir roulé sur les Europe Playoffs, voilà Hein Vanhaezebrouck reparti en mission pour conquérir le titre qu’il avait déjà remporté en 2015.

Il n’a peut-être jamais eu un effectif aussi qualitatif à sa disposition, même s'il trouve toujours à redire sur la quantité de son noyau. Son équipe est encore engagée sur tous les fronts (comme le Club Bruges et l'Union Saint-Gillois). Attention aux blessures qui guettent et à la campagne européenne si elle s'éternise : historiquement, nos clubs belges ont du mal à briller durablement sur plusieurs tableaux. Le moment inoubliable : Le triplé de Gift Orban en Conference League. Début 2023, la Pro League découvre un extraterrestre nigérian arrivé de D2 norvégienn





Clap de fin pour la Pro League version 2023Une année à la trame narrative riche, du titre sur le gong de l’Antwerp à la renaissance du Sporting d’Anderlecht, en passant par les déboires du Standard. Toute histoire a ses acteurs. En voici cinq qui ont particulièrement pris la lumière ces douze derniers mois. S’il ne fallait en citer qu’un, ce serait peut-être lui. Propulsé capitaine dès son arrivée à l’Antwerp en juillet 2022, Toby Alderweireld a transcendé l’effectif de Mark Van Bommel. Au point que le Great Old s’est offert le doublé Coupe – championnat au terme d’une saison 2022-2023 riche en rebondissements. Pas de quoi rassasier Alderweireld et ses coéquipiers, qui ont glané la Supercoupe au détriment de Malines. Serein, intransigeant défensivement et rarement pris en défaut, l’ancien (vraiment ?) Diable Rouge dirige cette saison encore l’une des meilleures arrière-gardes du pays. Lorsque c’est nécessaire, Toby enfile même son costume de buteur pour sauver des points précieux

La Pro League : leçons du premier tour et mercato d’hiverAlors que la fin du premier tour se joue ce week-end et que le mercato d’hiver approche, la Pro League est déjà riche en leçons. Tour des stades, sur la route des tendances de saison.

