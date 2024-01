Depuis quelques jours, un vent de panique souffle sur la Suède. Avec toute la réserve de mise quant à cet état d’alerte dans lequel se place ce pays, il illustre peut-être le rapport des populations européennes à la guerre, mais aussi, dans une certaine mesure, du rapport des partis politiques à la guerre. Explications dans Déclic. Il y a quelques jours, un rapport confidentiel de la Défense allemande fuitait dans les médias.

Il révélait le scénario le plus pessimiste d’une extension de la guerre entre la Russie et l’Ukraine sur le reste de l’Europe, en particulier les pays baltes. Doit-on pour autant céder à la panique ? Des propos du gouvernement suédois, lâchés le 7 janvier dernier, ont en tout cas fait souffler un vent de panique sur le pays scandinave. Cet épisode raconte profondément nos peurs, et la manière dont on voudrait pouvoir anticiper la guerre : éviter la perte de contrôle quand un pays sombre dans la guerre. Depuis quelques jours, la population suédoise s’est jetée sur quelques produits, dont des radios portables d’urgence comme le rapporte Franceinf





