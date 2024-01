C’est confirmé, Charles Michel sera tête de liste MR à l’Europe (et quittera la présidence du Conseil européen)Charles Michel a décidé de quitter la présidence du Conseil européen en juillet l’année prochaine pour mener la liste MR aux élections européennes. Le président du MR Georges-Louis Bouchez a confirmé dimanche que le président du Conseil européen Charles Michel occupera la tête de liste des libéraux francophones pour le parlement européen lors des élections du 9 juin prochain.

« Quel est le parti normalement constitué qui, ayant dans ses rangs le président du conseil européen, ne voudrait pas le voir sur sa liste ?L’ancien Premier ministre belge a esquissé sa démarche, sur la scène de l’Aula Magna à Louvain-la-Neuve. « Je suis candidat pour participer au renforcement de la légitimité démocratique du Parlement européen. Je suis engagé pour le suffrage universel, pour aller à la rencontre des gens. » À ses yeux, il faut « une Europe qui respecte et qui se fait respecter





LeVif » / 🏆 6. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Charles Michel koestert verdere Europese ambitiesCharles Michel trekt in juni de Europese lijst voor de MR en stopt daarom half juli als ‘Europees voorzitter’. De 27 leiders moeten tegen dan een opvolger kiezen, anders wordt Michel tijdelijk opgevolgd door de Hongaarse premier Orban.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

La Belgique prend la présidence tournante du Conseil de l’Union européenneCe 1er janvier, la Belgique prend la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne. C’est la 13e fois que notre pays occupe cette fonction. La dernière fois, c’était en 2010. Pendant les six prochains mois, le gouvernement fédéral, les gouvernements des entités fédérées et nos équipes diplomatiques feront de leur mieux pour faire avancer l’agenda politique de l’Union européenne et notamment faire aboutir plusieurs dizaines de projets législatifs européens. La présidence belge survient dans des temps difficiles pour l’Union européenne. Après la pandémie, la crise de l’énergie et la montée de l’inflation, les 27 sont confrontés à la guerre en Ukraine et à la guerre entre Israël et le Hamas. 'Nous nous trouvons dans une situation où nous savons que nous avons une responsabilité à assumer', a souligné d’emblée le Premier ministre Alexander De Croo face à un parterre de journalistes européens le 8 décembre dernier. Pour répondre aux attentes, la Belgique s’est fixé trois priorités. Avec, d’abord, la protection des citoyens européens

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

La Belgique prend la présidence du Conseil de l'Union européenneLa Belgique assure pour les six prochains mois la présidence du Conseil de l’Union européenne. Découvrez en quoi consiste cette présidence et son importance pour le fonctionnement de l'UE.

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

L’Espagne a mené à bien sa présidence du Conseil de l’UE avec, comme point d’orgue, un accord sur la réforme de la politique migratoireCe 31 décembre marque la fin de la présidence espagnole du Conseil de l’Union européenne. Au cours des 6 derniers...

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Fusillade à Prague : la police tchèque annonce un bilan révisé de 14 morts et de 25 blessésLa police tchèque a annoncé que la fusillade de jeudi à l'université Charles de Prague avait fait 14 morts et 25...

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Présence de la ministre de la Mobilité dans une école de SchaerbeekPlusieurs parents d’une école fondamentale néerlandophone de Schaerbeek vont dénoncer, à l’occasion d’une interpellation citoyenne au conseil communal, la présence de la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) fin novembre dans l’établissement et la teneur des plusieurs discours qui s’apparentaient, selon les parents, à de la propagande politique écologiste.

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »