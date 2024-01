Nederland voert spreidingsplan voor asielzoekers in, België botst op verzet

Het Nederlandse parlement voert een spreidingsplan voor asielzoekers in, op dringend verzoek van de gemeenten. In België botst een verplichte spreiding op verzet van de lokale besturen en van staatssecretaris voor Asiel en Migratievoor asielzoekers. Die bepaalt dat asielzoekers evenredig worden verdeeld over alle gemeentes van Nederland, op basis van de grootte en het inkomen van die gemeentes. Er blijft wel ruimte voor overleg op lokaal niveau om de uiteindelijke verdeling te bepalen.

Pas wanneer gemeentes en provincies er zelf niet uitkomen, kan een gemeente gedwongen worden om opvang te bieden. De Tweede Kamer nam de wet al aan in oktober en de Eerste Kamer stemt deze week officieel, maar dat is slechts een formaliteit. België heeft een soortgelijkplan, maar staatssecretaris voor Asiel & Migratie Nicole de Moor (CD&V) wil datvan de mensen die asiel aanvragen in noodopvang. Dat zijn geïmproviseerde locaties, zoals een sporthal of kantoorpand, die tijdelijk als verblijfplaats worden ingerich





