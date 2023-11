Explosion dans un appartement à Belfaststraat

Dans un appartement de la rue Belfast, une petite explosion s'est produite vendredi soir. Ce qui a exactement explosé n'est pas encore clair. Il n'y a eu aucun blessé. L'explosion s'est produite vers 18 heures dans la rue Belfast. "La porte d'entrée est noircie, une fenêtre a également été légèrement endommagée", confirme Kim Bastiaens de la police d'Anvers. "Ce qui a causé l'explosion est encore inconnu. Toutes les pistes sont en cours d'examen."

RTBFSPORT: La Belgique remporte une victoire amicale contre la SerbieLa Belgique s'est imposée 1-0 mercredi soir en amical contre la Serbie. Les Diables Rouges ont ainsi préparé leur dernier match des qualifications pour l'Euro 2024, programmé contre l'Azerbaïdjan dimanche. Voici cinq enseignements après cette rencontre.

RTBFİNFO: Débat sur la diffusion d'une vidéo des massacres perpétrés par le HamasLes députés sont divisés sur la question de regarder ou non une vidéo des massacres perpétrés par le Hamas le 7 octobre. Israël souhaite la montrer aux décideurs pour justifier sa riposte en cours.

RTLİNFO: Prix de l'eau en cubi : une différence surprenante par rapport aux bouteilles en plastiqueBernard nous a contactés pour signaler que le prix au litre d'un cubi est plus élevé que le prix au litre des bouteilles en plastique, ce qui n'est pas le cas en Espagne. Nous avons vérifié et la différence de prix reste presque toujours la même. Une différence surprenante au vu de la quantité de matière nécessaire à la fabrication des deux contenants.

SUDİNFO_BE: Le retour de Yari VerschaerenAnderlecht : comment Yari Verschaeren est revenu de sa blessure plus vite que prévu

RTBFİNFO: Débat entre Paul Magnette et Georges-Louis BouchezEnviron 375.000 personnes ont regardé le débat entre Paul Magnette (PS) et Georges-Louis Bouchez (MR) dans Jeudi en Prime sur la Une, le jeudi 9 novembre dernier. Et beaucoup de ces téléspectateurs ont contacté la RTBF le lendemain pour savoir si les affirmations de l’un et de l’autre étaient vraies ou fausses. Nous avons sélectionné une quinzaine d’affirmations factuelles tenues par les deux présidents, sans avoir la prétention d’avoir tout vérifié. Nous avons choisi des éléments vérifiables par des chiffres, des lois, des dates, des budgets, des études universitaires ou des faits reconnus par tous, en évitant les notions subjectives ou les jugements de valeur. Lorsque les sources qui nous permettent de vérifier une affirmation ne sont pas disponibles par un lien en libre accès, elles nous ont été fournies par des administrations de l'Etat

RTBFİNFO: Escroqueries en ligne : des milliers d'épargnants victimes de pièges sur les réseaux sociauxLes témoignages récoltés par l’émission 'On n’est pas des pigeons' sont émouvants : Martine, Suzanne, Jean-Luc, Michel… Ils ont cru placer leurs économies dans une vraie banque d’investissement en ligne. C’était un piège habilement tendu sur les réseaux sociaux par des escrocs de plus en plus professionnels. Parfois c’est l’économie de toute une vie qui s’est envolée : Martine a perdu 135.000 euros, Suzanne 45.000, Jean-Luc 65.000, Michel 25.000… Les chances de récupérer l’argent volé sont minces. Les banques se retranchent derrière le secret bancaire et la justice manque de moyens pour mener des enquêtes longues et difficiles. L’appât est souvent placé sur les réseaux sociaux : une publicité qui propose un investissement financier alléchant, dans l’immobilier, les cryptomonnaies, des devises étrangères. Après un ou deux clics, le futur pigeon dépose son numéro de téléphone pour être rappelé par un 'conseiller financier'. En général, ça ne traîne pas : quelques minutes ou quelques heures plus tard, le téléphone sonne

