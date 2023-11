Débat sur la diffusion d'une vidéo des massacres perpétrés par le Hamas

Les députés doivent-ils oui ou non regarder le film des massacres perpétrés par le Hamas le 7 octobre ? Il n’y a pas eu de consensus à la Chambre sur le sujet. Pour certains, on détourne le regard, pour d’autres, on risque la manipulation. Le débat va désormais avoir lieu au Sénat. Beau débat d’éthique de la communication.

Faut-il que les députés visionnent la vidéo montée par les autorités israéliennes sur les massacres du 7 octobre ? Un montage effectué sur la base de plusieurs sources, caméras de surveillance, bodycam des terroristes, téléphones des victimes ou des secouristes. Une vidéo terriblement dure qu’Israël n’a pas voulu rendre accessible au grand public par respect pour la volonté des familles. Mais elle a été montrée, avec des mesures de précaution pour éviter les enregistrements, à de nombreux journalistes en Israël et dans le monde. Ce fut le cas aussi à l’ambassade d’Israël en Belgique. Israël souhaite aussi la montrer aux décideurs, afin de justifier la riposte en cours et le droit d’Israël à se défendr

