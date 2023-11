Débat entre Paul Magnette et Georges-Louis Bouchez

Environ 375.000 personnes ont regardé le débat entre Paul Magnette (PS) et Georges-Louis Bouchez (MR) dans Jeudi en Prime sur la Une, le jeudi 9 novembre dernier. Et beaucoup de ces téléspectateurs ont contacté la RTBF le lendemain pour savoir si les affirmations de l’un et de l’autre étaient vraies ou fausses. Nous avons sélectionné une quinzaine d’affirmations factuelles tenues par les deux présidents, sans avoir la prétention d’avoir tout vérifié.

Nous avons choisi des éléments vérifiables par des chiffres, des lois, des dates, des budgets, des études universitaires ou des faits reconnus par tous, en évitant les notions subjectives ou les jugements de valeur. Lorsque les sources qui nous permettent de vérifier une affirmation ne sont pas disponibles par un lien en libre accès, elles nous ont été fournies par des administrations de l'Eta

: