Escroqueries en ligne : des milliers d'épargnants victimes de pièges sur les réseaux sociaux

Les témoignages récoltés par l’émission 'On n’est pas des pigeons' sont émouvants : Martine, Suzanne, Jean-Luc, Michel… Ils ont cru placer leurs économies dans une vraie banque d’investissement en ligne. C’était un piège habilement tendu sur les réseaux sociaux par des escrocs de plus en plus professionnels. Parfois c’est l’économie de toute une vie qui s’est envolée : Martine a perdu 135.000 euros, Suzanne 45.000, Jean-Luc 65.000, Michel 25.

000… Les chances de récupérer l’argent volé sont minces. Les banques se retranchent derrière le secret bancaire et la justice manque de moyens pour mener des enquêtes longues et difficiles. L’appât est souvent placé sur les réseaux sociaux : une publicité qui propose un investissement financier alléchant, dans l’immobilier, les cryptomonnaies, des devises étrangères. Après un ou deux clics, le futur pigeon dépose son numéro de téléphone pour être rappelé par un 'conseiller financier'. En général, ça ne traîne pas : quelques minutes ou quelques heures plus tard, le téléphone sonn

