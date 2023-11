La Belgique remporte une victoire amicale contre la Serbie

La Belgique s'est imposée 1-0 mercredi soir en amical contre la Serbie. Les Diables Rouges ont ainsi préparé leur dernier match des qualifications pour l'Euro 2024, programmé contre l'Azerbaïdjan dimanche. Voici cinq enseignements après cette rencontre. A chaque sortie, Domenico Tedesco ose quelque chose.

Il a déjà tenté de faire monter Timothy Castagne d’un cran en possession de balle, d’aligner une attaque associant Loïs Openda et Romelu Lukaku ou par exemple de placer Leandro Trossard comme numéro 10. Cette fois, il a effectué plusieurs tests… et principalement en défense, le secteur le plus délicat. Que de ‘nouveaux’ visages et que de réussites. Zeno Debast comme arrière droit et Olivier Deman dans un rôle hybride à gauche : peu d’observateurs avaient songé à cette idée. L’air de rien, le sélectionneur des Diables Rouges vient d’enchainer un neuvième match sans défaite. Il est toujours invaincu. L’opposition serbe n’était pas tonitruante, mais symboliquement, la dynamique est intéressant

SUDİNFO_BE: – Serbie (amical) : Le match Belgique-Serbie délocalisé à LouvainLes précipitations de ces trois derniers jours ont saturé une pelouse du stade Roi-Baudouin dont le drainage a rendu l’âme. L’amical de ce mercredi se jouera donc à Louvain et à huis clos.

RTBFSPORT: Les Diables Rouges se préparent pour l'Euro avec un match amical contre la SerbieLes Diables Rouges abordent cette semaine internationale avec deux objectifs : assurer leur première place du groupe et préparer le prochain Euro. Le match amical contre la Serbie sera utile pour cette deuxième mission. Présentation de l'équipe serbe imprévisible.

SUDİNFO_BE: Trêve internationale : la Belgique reçoit la Serbie avant l'Euro 2024La Belgique , déjà qualifiée pour l' Euro 2024 , affronte la Serbie lors de la trêve internationale avant de conclure sa campagne de qualification face à l'Azerbaïdjan.

RTBFSPORT: Les Diables rouges envisagent de jouer avec deux attaquantsLoïs Openda, en grande forme avec Leipzig, pourrait revendiquer une place de titulaire en équipe nationale aux côtés de Romelu Lukaku. Le sélectionneur Domenico Tedesco ouvre la porte à cette option.

SUDİNFO_BE: Face à la Serbie, les Diables ont gagné un match qui n’a vraiment compté pour rien...Une victoire au tout petit trot. Le déménagement à la hâte et le huis clos décrété ont achevé de tuer le peu d’intérêt de cette programmation contre la Serbie . Dans ce contexte dilettante, les essais effectués sont restés sans grande signification.

