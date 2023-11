Les Diables rouges envisagent de jouer avec deux attaquants

L'heure de voir les Diables rouges évoluer avec deux attaquants a-t-elle enfin sonné ? En grande forme avec Leipzig depuis le début de la saison (11 buts), Loïs Openda a toutes les cartes en règle pour revendiquer une place de titulaire en équipe nationale. Etant donné que Romelu Lukaku est – il le démontre match après match - intouchable en sélection, une solution alléchante se profile à l’horizon : la cohabitation.

Un scénario que l’on pourrait voir d’application dès ce mercredi en amical face à la Serbie. Mardi en conférence de presse, Domenico Tedesco a ouvert la porte à cette option. 'Jouer avec deux attaquants ? On pourrait essayer à nouveau, oui. On doit savoir jouer dans plusieurs systèmes, on a les joueurs pour le faire en tout cas', a déclaré le sélectionneur sur le sujet. Depuis 2010 et l’arrivée de Romelu Lukaku en équipe nationale, on peut quasiment compter sur les doigts d’une main le nombre de fois où la Belgique s’est présentée au coup d’envoi avec deux attaquants de pointe dans le onze de bas

:

RTBFSPORT: Les Diables Rouges contre la Serbie et l'Azerbaïdjan : des tests, un dernier devoir et un artificier étincelant Domenico Tedesco a dévoilé vendredi une sélection de 26 joueurs pour les deux prochaines rencontres des Diables Rouges ,...

La source: RTBFsport | Lire la suite »

RTL SPORT: Le Diable Rouge Thibaut Courtois lance sa propre écurie automobileThibaut Courtois, gardien de l'équipe nationale belge de football et du club espagnol du Real Madrid, a annoncé qu'il lançait sa propre écurie automobile.

La source: RTL sport | Lire la suite »

SUDİNFO_BE: Le Diable rouge Thibaut Courtois lance sa propre écurie automobile : il devrait faire confiance à un piloteCourtois est un passionné de voitures et de sport automobile. Pendant la pandémie de Covid-19, il avait notamment pris part à différentes compétitions virtuelles face à des pilotes titulaires en Formule 1 et d’autres professionnels.

La source: sudinfo_be | Lire la suite »

RTBFSPORT: Les Diables Rouges contre la Serbie et l'Azerbaïdjan : des tests, un dernier devoir et un artificier étincelant Domenico Tedesco a dévoilé vendredi une sélection de 26 joueurs pour les deux prochaines rencontres des Diables Rouges ,...

La source: RTBFsport | Lire la suite »

RTBFSPORT: Zinho Vanheusden blessé et forfait avec les Diables Rouges, Bodart maladeZinho Vanheusden n’a pas droit au bonheur. Sélectionné avec les Diables Rouges , le capitaine du Standard de Liège a...

La source: RTBFsport | Lire la suite »