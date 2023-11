Prix de l'eau en cubi : une différence surprenante par rapport aux bouteilles en plastique

Bernard nous a contactés via le bouton orange 'Alertez nous' pour signaler qu'étrangement, le prix au litre d'un cubi est plus élevé que le prix au litre des bouteilles en plastique, ce qui n'est, par exemple, pas le cas en Espagne. Nous avons donc vérifié auprès de différentes enseignes, et la différence de prix reste presque toujours la même.

Pour un cubi de 5 litres, comptez en moyenne 0,85€ le litre, alors qu'un litre d'eau coûte autour des 0,60€ si vous choisissez les bouteilles en plastique d'un litre et demi. Une différence de prix surprenante au vu de la quantité de matière nécessaire à la fabrication des deux contenants. Il faut 65% de plastique en moins pour un Eco Pack de 5 litres par rapport à un même volume de bouteilles en plastique. À titre de comparaison, en Espagne, l'eau Bezoya, vendue en cubi de 8 litres, coûte un petit centime du litre en plus par rapport aux bouteilles en plastique de 1,5 litr

: