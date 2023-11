Umleitung für Fußgänger und Radler: Schoberbrunnen im Innsbrucker Rapoldipark wird saniert

Innsbruck – Ab 2. November wird der Platz um den Schoberbrunnen im Innsbrucker Rapoldipark saniert. Wie die Stadt in einer Aussendung am Dienstag mitteilt, werden die Arbeiten voraussichtlich bis zum 13. November andauern. Im Zuge der Bauarbeiten wird für Fußgänger und Radfahrer im Nahbereich des Brunnens eine Umleitung eingerichtet.

Der Grund für die Sanierung sind Schäden am bestehenden Plattenbelag rund um den Schoberbrunnen. Dieser soll abgetragen werden, da einige der Platten gebrochen sind oder begonnen haben, aufgrund von Setzungen zu kippen. Die Gefahr von möglichen Stolperfallen und Unfällen will die Stadt nun mit einer Generalsanierung des Platzes verhindern. Ein neuer, fugenloser Steinbelag mit einem speziellen Bindemittel soll künftige Setzungen verhindern.

