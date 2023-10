Modernste Technik am alten Erbhof: Brandberger Bauer trocknet Heu mit PV-Anlage

Ihr Gerät scheint nicht mit dem Internet verbunden zu sein.

Liga-Kracher live: So steht es bei Sturm Graz gegen Austria WienDie Grazer können einen 26 Jahre alten Klubrekord einstellen, die Austria war vom Sturm-Auftritt gegen Atalanta beeindruckt. Weiterlesen ⮕

Jüdische Gemeinschaft in Wien: Ein unbeschwertes LebenIn Wien führt die jüdische Bevölkerung ein unbeschwertes Leben ohne Angst. Orthodoxe Juden prägen das Straßenbild in einigen Straßenzügen der alten Leopoldstadt. Die jüdische Community in Wien ist heterogen und divers. Weiterlesen ⮕

D: Mit Traktorgespann in Hammah mit Baum kollidiert → 83-Jähriger ums Leben gekommenHAMMAH (DEUTSCHLAND): Am Freitagnachmittag, 27. Oktober 2023, kam es gegen 17:45 Uhr in Hammah zu einem Unfall, bei dem ein 83-jähriger Senior verstorben ist. Der Mann aus Hammah befuhr mit seinem Trecker mit Anhänger aus Richtung der Bahnhofstraße den Alten Grenzweg. Weiterlesen ⮕

Seit zwei Jahren wird in Großrußbach erfolgreich repariert261 Dinge wurden hingebracht, 145 davon wurden erfolgreich repariert. Bei weiteren 33 Gegenständen wurden Tipps zur Behebung der Mängel gegeben. Weiterlesen ⮕

Mistelbach überrascht BrunnDer FC Mistelbach drehte gegen den SC Brunn einen 0:1-Rückstand noch in einen 2:1-Sieg. Beide Seiten waren in einer umkämpften Partie mit vielen Schiedsrichterentscheidungen unzufrieden. Insgesamt gab's zehn gelbe Karten, nur drei davon für Fouls. On top: Beide Trainer wurden ausgeschlossen. Weiterlesen ⮕

Mann geht trotz Krankschreibung auf Party - Gericht entscheidet zugunsten des ArbeitnehmersEin Mann ging auf eine Party, obwohl er eigentlich krankgeschrieben war. Sein Arbeitgeber bekam davon Wind und sprach umgehend die Kündigung aus. Doch das Gericht entschied zugunsten des Arbeitnehmers. Weiterlesen ⮕