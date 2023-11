Wien: 17.000 Strafen für falsch abgestellte Leih-E-Scooter

Seit dem Inkrafttreten von Strafen für widerrechtlich abgestellte Leih-E-Scooter hat die Stadt Wien mehr als 17.000 derartiger Bußen verhängt. Das berichtete derDie Regeln traten am 19. Mai in Kraft, seither dürfen die Leih-Scooter von vier Anbietern nur mehr in fixen Anmiet- bzw. Abstellflächen, bei Fahrradständern oder auf der Parkspur abgestellt werden. Das Gefährt auf dem Gehsteig zu parken ist strafbar und kostet 25 Euro.

Voi leitet nach eigenen Angaben die Strafen an die Nutzerinnen und Nutzer beim zweiten Verstoß weiter,"sofern wir anhand des Parkfotos nachweisen können, dass das Vergehen auf die jeweilige Nutzerin bzw. den Nutzer zurückzuführen ist", wurde ein Sprecher zitiert.

