Unbekannter Radfahrer verursacht Unfall in Dornbirn

Ein bislang unbekannter männlicher Radfahrer fuhr am Sonntagnachmittag in Dornbirn, aus Richtung Marktstraße kommend, in den Marktplatz ein. Auf Höhe der Hausnummer 3 kollidierte er mit einem dort am Maroni-Stand stehenden Fußgänger, wodurch dieser und seine Gattin zu Sturz kamen.

Die Frau verletzte sich dabei unbestimmten Grades am Hinterkopf und musste nach Erstbehandlung durch die Rettung ins Krankenhaus. Dornbirn gebracht werden. Lenker flüchtete Der Unfallverursacher lehnte sein Fahrrad an die nächstgelegene Hausmauer und flüchtete zu Fuß in Richtung Stadtpark.Allfällige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Dornbirn in Verbindung zu setzten.

