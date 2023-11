Geschrieben hat Tonio Schachinger seinen Erfolgsroman zu guten Teilen im mittlerweile geschlossenen Café Segafredo am Praterstern (Foto: Anna Breit)

Nach Arno Geiger (2005) und Robert Menasse (2017) erhielt Tonio Schachinger vor wenigen Wochen als dritter Österreicher den Deutschen Buchpreis. Bereits sein Debüt „Nicht wie ihr“ (2019) über einen jungen Profifußballer war auf der Shortlist gestanden. „Echtzeitalter“ nun überzeugte nicht nur die Buchpreis-Jury.

Wie Vorjahrs-Preisträger:in Kim de l’Horizon ist auch Schachinger Jahrgang 1992. Die Auftritte der beiden hätten freilich nicht unterschiedlicher ausfallen können. Während die flamboyante, genderfluide Schweizer Autorenperson de l’Horizon einen vor Selbstergriffenheit triefenden Auftritt inklusive Gesangseinlage und Haupthaarentfernung performte, nahm Schachinger die Auszeichnung höflich, aber ohne viel Federlesen entgegen. headtopics.com

Bei der Jury bedanke er sich nicht, die habe schließlich ihren Job getan, und was auch immer „ein lächerlicher kleiner Autor aus Österreich“ zur aktuellen Weltlage sagen könne, sei lächerlich – auch wenn man nicht nichts sagen könne. So geht es also auch.1992 als Sohn eines Diplomaten und einer Künstlerin in Neu-Delhi geboren und in Wien aufgewachsen, studierte Germanistik und Sprachkunst.

Sie sind schon zweimal auf der Shortlist des Deutschen, aber noch nie auf der Longlist des Österreichischen Buchpreises gestanden. Was denkt man sich da?Ich habe mich schon gewundert – insbesondere im Hinblick auf den ersten Roman, weil es beim Österreichischen Buchpreis ja eine eigene Debüt-Wertung gibt. Aber natürlich bin ich lieber beim Deutschen Buchpreis dabei als beim Österreichischen.Die sind schon grausig. headtopics.com

