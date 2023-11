1944 im deutschen Augsburg geboren, stand Wepper bereits mit 14 Jahren das erste Mal auf der Bühne – im Münchner Kleinkunsttheater Theater Die Kleine Freiheit. Die Schauspielerei zum Beruf machte er aber erst verhältnismäßig spät. Zuerst studierte er nach Abitur und Wehrdienst Theaterwissenschaft und Germanistik.

Sein Bruder war es auch, der Elmar Wepper den Weg zu seiner ersten größeren Rolle im Fernsehen ebnete. Fritz spielte in der damals populären TV-Serie „Der Kommissar“ den Kriminalhauptmeister Harry Klein. Als Fritz Wepper mitsamt dieser Rolle 1974 jedoch zur Krimiserie „Derrick“ wechselte, übernahm Elmar – als Kriminalhauptmeister Erwin Klein, der Bruder von Harry. Als dieser hatte er auch manchen Gastauftritt bei „Derrick“.

Weniger bekannt war Weppers Arbeit als Synchronsprecher, ein Job, den er bereits vor seiner Zeit als Schauspieler ausübte. Wepper war die deutsche Stimme für Hollywood-Stars wie Mel Gibson und Gene Wilder. Er synchronisierte auch Walter Koenig in dessen Rolle als Pavel Chekov, Mitglied der Crew der „USS Enterprise“. Sowohl in der „Star Trek“-Originalserie als auch in den folgenden Kinofilmen war Wepper in der deutschen Fassung als Chekov zu hören. headtopics.com

Während der CoV-Pandemie konnten manche Wepper auch ganz privat hören. Gemeinsam mit seiner Kollegin Michaela May rief er als „Telefonengel“ ältere Menschen an, um sich mit ihnen zu unterhalten. Wepper lebte zuletzt mit seiner Ehefrau Anita in Planegg in Bayern. Das Paar hatte 2004 nach langjähriger Beziehung geheiratet. Anders als seine Nichte Sophie trat sein inzwischen erwachsener Sohn nicht in die Fußstapfen des Vaters.

Nicht alle Bilder konnten vollständig geladen werden. Bitte schließen Sie die Druckvorschau bis alle Bilder geladen wurden und versuchen Sie es noch einmal.

Schauspieler und Synchronsprecher Elmar Wepper (79) ist totDer Schauspieler und Synchronsprecher Elmar Wepper ist tot. Er verstarb am Dienstag mit 79 Jahren wohl an einem Herzleiden. Wepper wurde einem breiten Publikum als Erwin Klein in der Krimiserie „Der Kommissar“ bekannt. Auch war er als Synchronsprecher – unter anderem als deutsche Stimme von Mel Gibson – aktiv. Weiterlesen ⮕

Deutscher TV-Star Elmar Wepper ist totEr hat sich mit unzähligen TV-Rollen ebenso einen Namen gemacht wie als Charakterdarsteller im Kino: Der deutsche Schauspieler Elmar Wepper ist am Dienstag im Alter von 79 Jahren verstorben. Weiterlesen ⮕

Elmar Wepper im Alter von 79 Jahren verstorbenDie deutsche Film- und TV-Branche trauert um Schauspieler Elmar Wepper. Er ist überraschend an einem plötzlichen Herzstillstand gestorben. Weiterlesen ⮕

Deutscher Schauspieler Elmar Wepper mit 79 Jahren verstorbenEr hat sich mit unzähligen TV-Rollen ebenso einen Namen gemacht wie als Charakterdarsteller im Kino: Der deutsche Schauspieler Elmar Wepper ist am Dienstag im Alter von 79 Jahren verstorben. Entsprechende Medienberichte bestätigte seine Agentin gegenüber der dpa. Weiterlesen ⮕

Schauspieler Elmar Wepper gestorbenElmar Wepper, bekannt aus Serien wie 'Der Kommissar' oder 'Zwei Münchner in Hamburg', ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Er war auch in TV-Reihen wie 'Der Alte', 'Das Traumschiff' oder 'Tatort' zu sehen und hatte Erfolge im Kino. Wepper war auch als Synchronsprecher aktiv und spielte in Filmen wie 'Kirschblüten - Hanami' mit. Weiterlesen ⮕

In Andenken an Elmar Wepper: ORF zeigt drei Filme des SchauspielersDer deutsche Schauspieler Elmar Wepper ist im Alter von 79 Jahren verstorben. Der ORF zeigt am Wochenende drei Filme des Schauspielers als Hommage. Weiterlesen ⮕