Dominic Thiem setzt Erfolgslauf fort und trifft auf Boris Beckers Schützling

Thiem setzte beim ATP-1000-Turnier in der französischen Hauptstadt seinen Erfolgslauf fort, schaltete nach der überstandenen Qualifikation auch in der ersten Runde den Schweizer Routinier Stan Wawrinka in drei Sätzen aus, siegte nach 2:31 Stunden mit 3:6, 6:3 und 7:5.Dabei verwertete der Lichtenwörther, der seit Montag nur noch Österreichs Nummer drei ist, den Matchball erst um 2.22 Uhr, die Partie begann erst kurz vor Mitternacht.

Tennis-Held Dominic Thiem! Wir zeigen in einer großen Diashow das Leben des rot-weiß-roten Sportstars.Dominic Thiem wurde am 3. September 1993 in Wiener Neustadt geboren. Seine Eltern Wolfgang und Karin sind Tennislehrer. Früh schlägt er Bälle gegen die Hausmauer. Das Bild zeigt ihn 2006 beim Generali Bambini Cup.Er wuchs in Lichtenwörth auf, einer kleinen Gemeinde 50 Kilometer südlich von Wien. Bild: 2010 Austrian Open in Kitzbühel.

Nach dem letzten Turnier der Saison bestätigt Thiem die Trennung von Kiki Mladenovic. Als Hauptgrund nennt er die fehlende Zeit im Leben als Tennisprofi.Die Saison 2020 startet Thiem beim ATP Cup in Australien: Nach der Vorbereitung in Miami und an der Ostküste Australiens verliert er zwei von drei Partien: Gegen Hubert Hurkacz und Borna Coric, einen Zwei-Satz-Sieg feiert er gegen Diego Schwartzman. headtopics.com

