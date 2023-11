Original Gelatin: Die Künstlergruppe gestaltet einen Brunnen in Wien

Original Gelatin: die Künstlergruppe legte bei der Herstellung des Figurenkranzes selbst Hand an (Foto: Wiener Wasser/Zinner)

Am Morgen kamen Bundespräsident und Bürgermeister. Am Abend folgten die für das Projekt zuständigen Stadträte für Kultur und Umwelt. Die politische Prominenz feierte am 24. Oktober die Eröffnung des Brunnens „Wir Wasser“, der anlässlich eines Jubiläums errichtet wurde. Vor 150 Jahren strömte zum ersten Mal Alpenwasser durch die neue Hochquellenleitung in die Kaiserstadt.

Die Fontäne schießt in die Höhe und die Wellen hüpfen im Becken. Die Umrandung besteht aus lustigen Männchen. Nachdenklich nach vorne gebeugt die eine, faulenzend die andere. Die aus Beton gegossenen Gestalten lümmeln im Kreis, als würden sie die Wassermassen mit ihren Körpern stauen wollen. Die fröhlich-chaotische Formation steht im Kontrast zum eintönig-geometrischen Hintergrund. Ein integrierter Wasserhahn lädt zum Trinken ein. headtopics.com

Angebliche Handwerker stehlen Tresor aus Wohnung von 94-JährigerDie Polizei sucht derzeit nach drei Männern, die die Frau bestohlen haben sollen. Weiterlesen ⮕

War ein Vortrag an der Uni Wien geklaut? Professor klagte den FalschenMan muss den Staat belangen, nicht die Person, die die Vorlesung an der Hochschule abhielt. Weiterlesen ⮕

Der zeitbedingte Herbstblues: Die Tage werden kürzer und die Stimmung sinktDie Tage werden kürzer, die Nächte länger und über das Gemüt legt sich ebenfalls ein dunkler Schleier: Der zeitbedingte Herbstblues schlägt derzeit so manchem auf die Stimmung. Weiterlesen ⮕

Mord an Obdachlosen: Die Suche, die dauert und dauertIm Sommer wurde in Wien auf drei Obdachlose eingestochen, zwei von ihnen starben. Noch immer sucht die Polizei den potenziellen Serientäter, auch ein neues Video brachte keine wegweisenden Erkenntnisse. Weiterlesen ⮕

Ist das die Musical-Verjüngungskur, auf die Wien gewartet hat?Frédéric Buhrs Inszenierung von Jonathan Larsons Rock-Stück „Tick, Tick... Boom!“ an der Volksoper bringt jedenfalls Trommelfelle zum Beben – und zielt auf die Generation Netflix ab. Weiterlesen ⮕

Warum die Türkei ein sicherer Hafen für die Hamas bleibtHamas-Mitglieder könnten von der Türkei aus Einsätze geplant haben. Ankara gewährt ihnen seit Jahren Zuflucht. Weiterlesen ⮕