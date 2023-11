Radio Tavisupleba: Das georgische Sprachrohr der Amerikaner

Erstes RFE-Studio in München 1951: Die CIA zahlte nicht nur, sie gab bis in die 70er-Jahre auch „antikommunistische“ Richtlinien vor (Foto: RFE/EL)

Es ist ein Donnerstagvormittag, zehn Uhr, auf Radio Tavisupleba läuft eine Talkshow. Die Journalistin Nino Gelashvili empfängt einen Wirtschaftsforscher. In Georgien war soeben Ungarns Premier Viktor Orbán zu Gast. Gelashvili spricht kritisch über Orbáns Annäherung an Russland, ihre Kollegen nennen ihn online den „Chef-Hetzer der EU“.

Nicht allen gefällt das. „Wieso sollte Anti-Russentum eine Tugend sein?“, kommentiert ein georgischer Hörer die Sendung auf Facebook. „Sie sind ein gewöhnliches Propagandaradio, es ist eine Schande!“ Als Journalistin von Radio Tavisupleba, der georgischen Redaktion von Radio Free Europe, ist Nino Gelashvili an solche Reaktionen gewöhnt. Auch in Georgien glauben manche, der Ukraine-Konflikt sei von Nato und USA verantwortet. „Diese Zuhörer bezeichnen uns als das Sprachrohr der Amerikaner“, sagt Gelashvili: „Mir ist das egal. Sie mögen uns nicht, aber immerhin hören sie uns zu. headtopics.com

