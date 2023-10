Geschäftsführer der Schallaburg verlässt das Unternehmen

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

ahrelanger Geschäftsführer Peter Fritz verlässt im April 2024 beliebtes Ausflugsziel. Suche nach neuem Geschäftsführer bereits gestartet. Die Schallaburg ist aktuell auf der Suche nach einem neuen Geschäftsführer. Grund dafür ist, dass sich der aktuelle Geschäftsführer Peter Fritz mit April 2024 einer neuen Aufgabe widmen wird. Fritz ist noch bis Ende März auf der Schallaburg tätig.

Insgesamt war der künftige Ex-Geschäftsführer dann knapp dreieinhalb Jahre auf der beliebten Ausstellungsburg tätig. Es war aber nicht seine erste Tätigkeit: Bereits von 2010 bis 2016 war Fritz für die Agenden der Schallaburg verantwortlich. headtopics.com

Oö: Die Rollcontainer der Einsatzführungsunterstützung (EFU) der FF Haslach an der MühlHASLACH (OÖ): Die Freiwillige Feuerwehr Haslach beschäftigt sich seit Mitte 2019 mit der Stützpunktaufgabe „Einsatzführungsunterstützung“, kurz EFU. Die Einheit wird von speziell geschulten Kameraden betrieben, um den Feuerwehren im Bezirk bei größeren Ereignissen Unterstützung zu bieten. Weiterlesen ⮕

SCR Altach will Salzburgs Negativserie nochmals verlängernDer Serienmeister aus der Mozartstadt hat in der Meisterschaft zweimal zuhause verloren. Weiterlesen ⮕

Chef der Kultusgemeinde:Oskar Deutsch: FPÖ bleibt die Partei der „Kellernazis“Seit Jahren klagte Oskar Deutsch, Präsident der Kultusgemeinde, darüber, dass die FPÖ nach wie vor „Kellernazis“ beherberge. Auch in der ORF-Pressestunde. Weiterlesen ⮕

Tennis in Wien: In der Königsklasse der heimischen Sport-EventsTennis in der Stadthalle boomt, es braucht nicht einmal mehr Siege von Dominic Thiem. Der Vergleich mit den Hahnenkammrennen und der Formel 1 in Spielberg hinkt keineswegs. Weiterlesen ⮕

Neue Verkehrslösung:In der Grazer Annenstraße wird der Platz neu verteiltFür August war es bereits angekündigt, nun wird es umgesetzt: Autos und Bim teilen sich künftig eine Fahrspur. Mehr Platz für Fußgänger, Sitzmöbel und eine Radspur kommen. Weiterlesen ⮕

Gondeln der Dachstein-Krippenstein-Seilbahn bleiben in der Luft hängenAm Sonntagnachmittag sind zwei Gondeln im dritten Teilstück der Dachstein-Krippenstein-Seilbahn nach einer automatischen Abschaltung auf halber Strecke in der Luft hängen geblieben. Die Insassen wurden evakuiert und sind wohlbehalten in der Bergstation angekommen. Der dritte Abschnitt der Seilbahn bleibt vorerst geschlossen. Weiterlesen ⮕