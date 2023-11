Wie gut ist Wiens Baumpolitik?

Während sich die Welt in Orange, Rot und Braun kleidet, strotzen die Blätter der 20 Meter hohen Graupappel auch Ende Oktober noch vor sattem Grün.

Im Sommer spendet sie am Fahrradweg Schatten, im Herbst zumindest Trost, und jederzeit schützt sie Flaneure vor Wind und Abgasen. Aber: Wie lange noch? Diese Pappel zwischen Erdberger und Simmeringer Lände ist nur einer von hunderttausenden Bäumen auf den öffentlichen Stadtflächen. Doch um sie erwächst eine große, stadtpolitische Geschichte: Schon nächsten Sommer soll die 57 Jahre alte Pappel einer Baustelle weichen.

Seit 40 Jahren führt eine zweispurige Autobahn und auf ihr täglich 80.000 Autos den Grünstreifen entlang. Das hat die Straße mitgenommen. Die Asfinag will die A4 sanieren und Lärmschutzwände aufstellen. Damit auch während der Bauarbeiten zwei Spuren für Autos bleiben, soll die Fahrbahn hier breiter werden. headtopics.com

Bäume im Stadtgebiet: SPÖ kritisiert Grünen-Stadträtin scharfNach der jährlichen Kontrolle der im Hollabrunner Baumkataster erfassten Gehölze auf Gemeindegrund durch die Österreichischen Bundesforste (ÖBF) haben die Stadtwerke mit der Umsetzung der angeordneten Pflegemaßnahmen begonnen. Das berichtet die Stadtgemeinde auf ihrer Homepage. Für die SPÖ ein Grund, Kritik zu üben. Weiterlesen ⮕

Gefällte Bäume sorgen für Kritik der BürgerlisteBürgerliste kritisiert die Fällungen auf den Grundstücken der beiden neu geplanten Kindergärten. Stadt hat Nachpflanzungen angeordnet. Weiterlesen ⮕

Wie ein familienfreundliches Halloween gelingtHalloween ist mittlerweile ein echtes Highlight für Kinder, auch in Österreich. Für manche Eltern ist der Kult aus den USA ein wenig herausfordernd. Rat auf Draht hat Tipps dazu. Weiterlesen ⮕

Ferlachs Brezenci traf gegen St. Pölten wie am FließbandStark ersatzgeschwächt kassierten die St. Pöltnerinnen gegen das starke Team aus Ferlach mit 24:37 die erwartet hohe Auswärtsniederlage. Weiterlesen ⮕

Hundesnacks doppelt so teuer wie Schweinefilet: Was sagt das über unser Essen aus?Getrocknete Schweineohren, die als Hundefutter verwendet werden, kosten im Supermarkt mehr als doppelt so viel wie das günstigste Schweinefilet. Wie kann das sein? Was ist Essen wert? Und was sagt... Weiterlesen ⮕

Wie Fiskalpolitik Klimaziele unterstützen kannUm Emissionen zu reduzieren, können Regierungen neben regulativen auch fiskalische Maßnahmen ergreifen. Es zeichnet sich jedoch ab, dass die bisher in den EU-Mitgliedstaaten gesetzten Maßnahmen... Weiterlesen ⮕