Streit zwischen Vater und Tochter eskaliert in Klagenfurt

Am Dienstag eskalierte in Klagenfurt ein Streit zwischen Vater und Tochter. Dabei drohte der 81-Jährige der Frau (59) sogar mit dem Umbringen. Von dem Vorfall berichtet die Landespolizeidirektion Kärnten am Mittwochmorgen. Der entsprechende Vorfall ereignete sich demzufolge am Dienstag gegen 17.15 Uhr in der Klagenfurter Wohnung des 81-jährigen Bosniers. Die Drohung, seine Tochter umzubringen, untermauerte der mutmaßliche Täter mit einem Messer.

Im Zuge des Streites kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung, bei welcher beide am Körper unbestimmten Grades verletzt wurden. Beide begaben sich in ärztliche Behandlung. Gegen den Mann wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot, sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wird nach Abschluss der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt zur Anzeige gebracht

