Gault & Millau 2024: 14 neue Haubenlokale in Kärnten und Osttirol

Der „Gault & Millau 2024“ ist da: Kärnten und Osttirol dürfen sich über 14 neue Haubenlokale und mehrere Aufsteiger freuen.Inflation hin, Personalprobleme her: Die heimische Gastroszene „erntet“ im druckfrischen „Gault & Millau 2024“ einen exzellenten Hauben-Jahrgang. Kärnten zählt jetzt 58 Lokale mit ein bis vier Hauben, Osttirol zwölf. Das sind gleich zwölf neue mit der begehrten Auszeichnung, im Vergleich mit 2023 gingen nur vier Betriebe ihrer Hauben verlustig.

Beginnen wir aber ganz oben: Kärntens Feinschmeckerszene wird nun von einer Doppelspitze regiert. Denn: Mit 18,5 von 20 möglichen Punkten klopft neben Hubert Wallner aus Dellach nun auch der Weißenseer Hannes Müller mit seiner „Forelle“ an der fünften Haube an. Zitat aus dem neuen Guide zu seiner Steigerung um einen halben Punkt: „Müllers Küche ist noch präziser, akzentuierter, eigenständiger geworden.“Auch in der 3-Hauben-Liga hat sich einiges geta

