Paul Austers neuer Roman „Baumgartner“

Der New Yorker, 76, ist seit knapp einem Jahr an Krebs erkrankt. Sein neuer Roman „Baumgartner“ ist ein quicklebendiges Alterswerk.Zum Auftakt setzt es für Seymour Baumgartner kleine und große Niederlagen.

Im Leben des 71-Jährigen häufen sich schmerzhafte Missgeschicke und Slapstick-Pannen: Die UPS-Fahrerin Molly, deretwegen sich der emeritierte Phänomenologe aus Princeton sinnlos Buch um Buch via Versandhandel zuschicken lässt, agiert bei der Paketübergabe an der Haustür, als würde sie ihn nicht mehr kennen. Später stürzt Baumgartner die Kellertreppe hinunter und verschrammt sich Gesicht und Füße. Insgesamt läuft es für Baumgartner, den so tölpelhaften wie einnehmenden Helden in Paul Austers neuem Roman „Baumgartner“, darauf hinaus, dass manchmal nichts schwerer zu ertragen ist als eine Reihe schlechter Tage. Am Ende wird bittere Bilanz gezogen: 411 Päckchen in zehn Jahren, geliefert von der reizenden Molly, Baumgartners UPS-Lichtgestalt, und noch immer keine Liebe in Sich

:

KLEİNEZEİTUNG: Vizechef der Zentralbank :„Jede Diskussion über eine Senkung der Zinsen ist eindeutig verfrüht“Im Oktober lag die Inflation im Euroraum bei 2,9 Prozent. Und damit bereits nahe dem Ziel der Europäischen Zentralbank. Zinsen senken will diese vorerst nicht.

Herkunft: kleinezeitung | Weiterlesen »

NOEN_ONLİNE: Gymnasium Zwettl beschreitet neue Wege in der Weiterentwicklung der ScBegonnen hat alles im Herbst 2022 mit zwei pädagogischen Halbtagen im Hotel Ottenstein, wodurch ein schulinterner Schulentwicklungsprozess unter Einbindung des gesamten Lehrkörpers in Gang gesetzt worden ist.

Herkunft: noen_online | Weiterlesen »

VORARLBERG: Revolutionäres AI Pin von Humane: Der Smartphone-Ersatz, der Ihre Hand in ein interaktives Display verwandeltSmartphone ade! Die ehemaligen Apple-Experten von Humane haben mit der 'AI Pin' eine modische Brosche entwickelt, die Künstliche Intelligenz stets griffbereit macht. Mit Kamera, Lautsprecher und Laser-Projektor projiziert die futuristische Brosche Informationen direkt auf die Handfläche.

Herkunft: Vorarlberg | Weiterlesen »

VORARLBERG: Kulinarisch köstlich, sicher und beeindruckend: Der letzte Städtetrip der #cityhopper nach SingapurJede Reise geht einmal zu Ende: Kulinarisch köstlich, sicher und beeindruckend, so beschreiben die WANN & WO cityhopper ihren letzten Städtetrip nach Singapur.

Herkunft: Vorarlberg | Weiterlesen »

FALTER_AT: Die verborgene Sammlung des Wiener Musikvereins: Der Gral von Dur und MollDer Wiener Musikverein beherbergt eine der bedeutendsten privaten Musiksammlungen ​der Welt. Der Falter bekam eine exklusive Führung durch das Archiv

Herkunft: falter_at | Weiterlesen »

NOEN_ONLİNE: Allerheiligenvigil: „Nacht der Lichter“ mit Singgruppe ProMusicaAm Vorabend zu Allerheiligen lud die Singgruppe ProMusica zur „Nacht der Lichter“ in der Pfarrkirche Böhlerwerk.

Herkunft: noen_online | Weiterlesen »