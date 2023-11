Frau stirbt bei Küchenbrand

Gegen 07:30 Uhr kam eine Pflegehelferin zur Wohnung der 70-Jährigen und fand diese leblos im Vorraum liegend vor. Ein Notarzt konnte nur mehr den Tod der Frau feststellen.Wie die Ermittlungen ergaben, dürfte ein Kurzschluss in einer Kabel-Steckverbindung bereits am Vorabend zu einem Küchenbrand geführt haben. Die Frau dürfte demnach an den giftigen Rauchgasen verstorben sein.Der Brand dürfte aufgrund Sauerstoffmangels von selbst erloschen sein. An der Wohnung entstand erheblicher Sachschaden.

Ein Fremdverschulden konnte nicht ermittelt werden

