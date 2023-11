Lohnverhandlungen zwischen Gewerkschaft und Industrie geplatzt

Die Lohnverhandlungen zwischen Gewerkschaft und Industrie sind erneut geplatzt. Nun kommt es in über 200 Betrieben zu Streiks der Belegschaft. Auch in der sechsten Runde bei den Lohnverhandlungen der Metaller wurde keine Einigung erzielt. Nach 11 Stunden wurden die Verhandlungen ohne Ergebnis abgebrochen. Das Angebot der Industrie mit im Schnitt sechs Prozent ist für die Gewerkschaften weiterhin viel zu gering. Aus diesem Grund werden ab Dienstag die Kampfmaßnahmen ausgeweitet.

Bis Freitag soll in über 200 Betrieben tageweise gestreikt werden. Zuletzt war es 2018 zu Streiks in der Metall-Branche gekommen. Chefverhandler Reinhold Binder spricht von einem 'inakzeptablem' Angebot der Industrie. 'Wir haben intensiv verhandelt, aber die Teuerungsrate ist das Entscheidende', so der Pro-Ge-Vorsitzende im Morgenjournal auf Ö1. Klar ist, dass die Gewerkschaft weiterhin bei ihrer Forderung einer Lohn- und Gehaltserhöhung um 11,6 Prozent bleiben wird. 'Wir sind auf keinem türkischen Basar', stellt Binder klar

: