Trotz der Forderung von Experten und der Einrichtung der Forschungsdatenbank"Austrian Micro Data Center" (AMDC) bei der Statistik Austria seien seit einem Jahr keine weiteren Datenbanken für Forschungszwecke mehr freigeben worden, so die Kritik der NEOS unter Verweis auf Beantwortungen ihrer Anfrageserie an die Ministerien.

NEOS orten Stillstand bei Zugang zu Registerdaten im Gesundheitsbereich Ende Oktober des Vorjahres hatte das Bildungsministerium als erstes Ressort erstmals zusätzliche Registerdaten per Verordnung für Forschungszwecke freigegeben. Seither sei nichts mehr passiert, kritisieren die NEOS."Spätestens Corona hat uns gezeigt, wie wichtig Daten und deren Verknüpfung mit anderen Daten und Informationen sind", so Digitalisierungssprecher Douglas Hoyos.

Die NEOS orten beim Thema Daten"viel Show und PR" der Bundesregierung."In Wahrheit passiert aber kaum etwas, de facto haben wir in Österreich immer noch keine Datenstrategie, obwohl der Data Governance Act seit September in allen Mitgliedstaaten der EU unmittelbar gilt", so Hoyos. headtopics.com

Nur Klimaschutzministerium mit Zeitplan für Zugang zu Registerdaten Vonseiten der Ministerien werden in den parlamentarischen Anfragebeantwortungen keine konkreten Zeitpläne für die Freigabe weiterer Daten genannt. Nur das Klimaschutzministerium kündigt an, dass die Einbringung der Register in das AMDC für das erste Quartal 2024 geplant sei.

Das Justizministerium spielte den Ball an das Bildungsministerium. Die Abklärungen mit diesem zur näheren Definition von forschungstauglichen Registern seien noch nicht abgeschlossen, aber zwingende Voraussetzung für die Erstellung von Zeitplänen, heißt es in der Anfragebeantwortung. Das Landwirtschaftsministerium dagegen sieht keinen Handlungsbedarf. Alle Daten seien bereits seit Jahren über diverse Webseiten öffentlich zugänglich. headtopics.com

Brand verwandelt Wiener Wohnbau-Zugang in Tor zur HölleEin ausgedehnter Fassadenbrand im Eingangsbereich eines Mehrparteienwohnhauses in der Landsteinergasse musste mit zwei Löschleitungen bekämpft werden. Weiterlesen ⮕

Angebranntes Kochgut hat Samstagnachmittag zu einem Einsatz der Feuerwehr in Braunau am Inn geführtBRAUNAU AM INN. In Braunau am Inn wurde die Feuerwehr Samstagnachmittag zu einem Brandeinsatz alarmiert. Angebranntes Kochgut dürfte der Auslöser gewesen sein. Weiterlesen ⮕

Sbg: Einsatzübung der Feuerwehr Kuchl bei einem 7-stöckigen WohngebäudeKUCHL (SBG): Am Mittwoch, dem 25. Oktober 2023, führte die Freiw. Feuerwehr Kuchl (Markt und Löschzug Jadorf) mit Unterstützung der FF Golling und FF Hallein, sowie der Polizei eine Gemeinschaftsübung durch. Die Übungsannahme war ein Brand im 4. Weiterlesen ⮕

Weltcup-Auftakt :Federica Brignone führt nach der Topgruppe mit einem TraumlaufHeute startet der alpine Ski-Weltcup mit dem Riesentorlauf der Frauen in die neuen Saison. Hier verpassen Sie nichts! Weiterlesen ⮕

Traiskirchen muss sich in Draßburg mit einem Punkt begnügenNach den Niederlagen in den beiden Spitzenspielen kommt Traiskirchen auch gegen Nachzügler Draßburg nicht über ein Unentschieden heraus. Weiterlesen ⮕

Massaker in Maine:Mutmaßlicher Schütze tot in einem Waldstück gefundenDer 40-Jährige hatte am Mittwoch 18 Menschen im US-Bundesstaat Maine erschossen. Nach zweitägiger Suche fand die Polizei die Leiche des Mannes in einem Wald. Weiterlesen ⮕