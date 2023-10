Der zeitbedingte Herbstblues: Die Tage werden kürzer und die Stimmung sinkt

Die Tage werden kürzer, die Nächte länger und über das Gemüt legt sich ebenfalls ein dunkler Schleier: Der zeitbedingte Herbstblues schlägt derzeit so manchem auf die Stimmung.Ihr Gerät scheint nicht mit dem Internet verbunden zu sein. Bitte überprüfen Sie Ihre Internetverbindung und versuchen Sie dann erneut, die Seite zu laden.

Die Tage werden kürzer, die Nächte länger und über das Gemüt legt sich ebenfalls ein dunkler Schleier: Der zeitbedingte Herbstblues schlägt derzeit so manchem auf die Stimmung.

Oö: Die Rollcontainer der Einsatzführungsunterstützung (EFU) der FF Haslach an der MühlHASLACH (OÖ): Die Freiwillige Feuerwehr Haslach beschäftigt sich seit Mitte 2019 mit der Stützpunktaufgabe „Einsatzführungsunterstützung“, kurz EFU. Die Einheit wird von speziell geschulten Kameraden betrieben, um den Feuerwehren im Bezirk bei größeren Ereignissen Unterstützung zu bieten. Weiterlesen ⮕

Die Highlights und die Tore: Völs gelang in Volders in letzter Minute der AusgleichDer FC Volders musste am Samstag im Spitzenspiel gegen den Völser SV spät den Ausgleich hinnehmen. Bei uns könnt ihr euch alle Treffer, die Highlights und das Spiel noch einmal in voller Länge anschauen. Weiterlesen ⮕

Chef der Kultusgemeinde:Oskar Deutsch: FPÖ bleibt die Partei der „Kellernazis“Seit Jahren klagte Oskar Deutsch, Präsident der Kultusgemeinde, darüber, dass die FPÖ nach wie vor „Kellernazis“ beherberge. Auch in der ORF-Pressestunde. Weiterlesen ⮕

Wie kann es nur sein: Tage der unerträglichen SprachlosigkeitVon der beschämenden Instrumentalisierung einer Tragödie, der Unfähigkeit, eine simple Frage zu beantworten, und der Missachtung des Parlaments. Weiterlesen ⮕

Tennisclub Königstetten lud zur DankesfeierDer UTC Königstetten feierte Dankesfest und die Siegerehrung der Vereinsmeisterschaften. Weiterlesen ⮕

Kürbiszeit auch in der Volksschule GasternDie Arbeit der Bauern und ihre Produkte wurden den Schüler der Volksschule Gastern näher gebracht. Weiterlesen ⮕