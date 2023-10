Oö: Die Rollcontainer der Einsatzführungsunterstützung (EFU) der FF Haslach an der Mühl

Der südliche Teil des Bezirks ist Einsatzbereich der EFU Altenfelden, der nördliche Teil jener der EFU Haslach.

Das Grundkonzept des OÖ Landesfeuerwehrverbandes regelt die Aufgaben der Einheiten und sieht vor, die Einsatzmittel in einem Kommandofahrzeug zu transportieren. Beim Aufbau der Stützpunkte beschafften die zuständigen Feuerwehren in den Bezirken zum Teil recht unterschiedliche Einsatzmittel um die im Grundkonzept angeführten Aufgaben bestmöglich erfüllen zu können. Ausschlaggebend dafür ist, dass der Oö.

Der Transport und der Betrieb im Kleinrüstfahrzeug-Logistik bieten viele Vorteile – in erster Linie das Platzangebot auf der Ladefläche. Nach den ersten Übungen und Einsätzen stellten die Kameraden jedoch fest, dass einige Einsatzmittel durch den Transport auf Paletten beschädigt wurden. Außerdem waren das Verladen der EFU auf das Fahrzeug sowie der Aufbau an der Einsatzstelle eine zeitraubende und nervenaufreibende Angelegenheit. headtopics.com

So landete – wie so oft im Feuerwehrwesen – das „Bummerl“ an der untersten Ebene und die FF Haslach musste sich selbst um eine Lösung bemühen, da die bisherige Situation aus der Sicht der Mitglieder eine Zumutung darstellt. Weil der Betrieb der EFU auch nach einer zukünftigen Beschaffung eines neuen, größeren Kommandofahrzeugs nicht zweckmäßig erscheint, wurde der Eigenbau eines Rollcontainers beschlossen.

Stauraum für die Einsatzmittel, eine Bildschirmhalterung zur schnellen Lagedarstellung, die Möglichkeit der Einrichtung von zwei Arbeitsplätzen direkt am Rollcontainer durch einen ausklappbaren Tisch und die Verbindung der Stützpunkte EFU und Drohne wurden umgesetzt. Die Akkus der Drohne werden zukünftig direkt am Rollcontainer geladen und alle Einsatzmittel können durch das Verladen des Rollcontainers auf das Fahrzeug gesammelt transportbereit gemacht werden. headtopics.com

