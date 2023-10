Brand verwandelt Wiener Wohnbau-Zugang in Tor zur Hölle

In der Nacht auf Sonntag gingen mehrere Abfallbehälter, die im Hausdurchgang abgestellt waren, in Flammen auf. Hausbewohner wurden auf den Brand aufmerksam und alarmieren gegen 01.10 Uhr nachts die Feuerwehr.hatte der Brand bereits auf die Fassade übergegriffen. An beiden Seiten des Hausdurchganges breiteten sich die Flammen und heißer Rauch aus.

Zeitgleich hätten Atemschutztrupps das Stiegenhaus und die angrenzenden Wohnungen kontrolliert. Über eine Drehleiter wurden weitere Wohnungen von außen kontrolliert. Max Verstappen war auch in Austin nicht zu stoppen. Sein Sieg in den USA wurde von Buhrufen aus"den eigenen Reihen" überschattet.22.10.2023: Maskenpflicht im Zug? Aufforderung ärgert Passagier.

Kalte Dusche für einen Donaustädter: Der Wiener erhielt eine horrende Energie-Abrechnung und sollte allein für Wasser über 46.000 Euro überweisen.09.10.2023: Nach dieser Umfrage brauchen Wiener Parteien ein Bier. headtopics.com

Nach 57 Ehejahren musste ein Beamter den Tod seiner Frau in NÖ mitansehen:"Sie wurde vom Pkw wie ein Hase umgemäht, lag da, als würde sie schlafen."28.09.2023: Deadline steht – wer sich später meldet, zahlt GIS-Strafe.26.09.2023: Hirscher:"Ein hoher Preis, den ich nach wie vor zahle".Mit einer neuen Initiative unter Leopold Figls Slogan"Glaubt an dieses Österreich" will Kanzler Karl Nehammer für mehr Zuversicht im Volk werben.

Hohe Mietkosten und fehlender sozialer geförderter Wohnbau in NiederösterreichDie Kosten für Mietobjekte sind gestiegen. Die Einstellung des sozialen geförderten Wohnbaus in Niederösterreich verschärft die Situation. Es wird eine Kehrtwende gefordert, um die explodierenden Mietpreise nicht weiter ansteigen zu lassen. Weiterlesen ⮕

BG Babenbergerring mit religiösem Spaziergang durch Wiener NeustadtDie Ethik- und Religionslehrerinnen und -lehrer begleiteten die Schülerinnen und Schüler der 6ABC in das islamische Kulturzentrum in die Gymelsdorfergasse sowie in die Neuklosterkirche. Weiterlesen ⮕

Wiener Tennis-Leckerbissen: Halbfinale mit den vier TopgesetztenAm historischen Viertelfinaltag bei den Erste Bank Open haben die vier topgesetzten Stars das Semifinale erreicht. Weiterlesen ⮕

Sehbare Töne & Hörbare Bilder bei „Milch & Honig“ in Wiener NeustadtChristoph Zimper präsentierte das zweite „Milch und Honig“-Festival. Weiterlesen ⮕

Am Wiener Jüdischen Museum weht dieser SternPoetische Kunst statt klarer Haltung ist zu diesem Zeitpunkt der Eskalation eine schwierige Entscheidung. Weiterlesen ⮕

Wiener stirbt nach Brandunfall mit Zigarette im SpitalEin Pflegeheim-Patient wurde am Freitag aus einem brennenden Raucherraum geborgen. Im Spital erlag der 67-Jährige seinen schweren Verletzungen. Weiterlesen ⮕