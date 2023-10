Riesenkürbis von Michael Markl bei Herbstfest in Maria Ponsee

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

s ist heuer der zweitgrößte Kürbis von Michael Markl. Sein größter Kürbis musste nach der Prämierung in Retz bleiben. Michael Markl züchtet in Bärndorf Riesenkürbisse und erreicht damit bei der Prämierung laufend gute Plätze. In der Vergangenheit schnitt er am Monatsmarkt in Zwentendorf seinen größten Kürbis an und verteilte ihn unter den vielen Besuchern.

Nachdem es heuer keinen Monatsmarkt in Zwentendorf gab, brachte Michael Markl seinen Riesenkürbis Atlantic Giant zur Tauschhütte nach Maria Ponsee und schnitt den 290 kg schweren Kürbis mit einer Säge an und verteilte ihn beim Herbstfest vom Verein Dorfzeit an die Gäste. Allerdings war das nicht sein größter Kürbis. headtopics.com

Den größten Kürbis brachte er nach Retz zur Prämierung, konnte ihn jedoch nicht mehr heimbringen, denn das Transportauto gab durch so viel Gewicht den Geist auf.

