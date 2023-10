Ernstbrunner warnt: „Im Frisiersalon wird's kriminell“

er Ernstbrunner Schlossermeister Michael Bübl stellte sein neuestes Werk vor, in dem er davor warnen möchte, Geheimnisse leichtfertig auszuplaudern. Der Autor im Interview.

Eigentlich ist Michael Bübl als Schlossermeister tätig, aber das Verfassen von Büchern ist eine der großen Leidenschaften des Ernstbrunners. Sein neuestes Werk mit dem Titel „Waschen - Schneiden - Einbrechen. Der gefährliche Smalltalk beim Friseur“ beleuchtet die Problematik, wonach vor allem ältere Damen unbewusst Geheimnisse verraten.Es ist ein heikles Thema, das vielen Leuten gar nicht bewusst ist.

