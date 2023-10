Nach Wachs-Disqualifikation:Manipulation und Ungewissheit ist im Weltcup Tür und Tor geöffnet

Man kann sagen, dass es dem Ski-Weltverband FIS derzeit nicht leicht von der Hand geht. Diskussionen über den Auftakt, Rücktritt des jugendlichen Popstars – und dann im ersten Rennen eine Disqualifikation, vor der sich alle gefürchtet hatten.Hier können Sie sich für Ihr Kleine Zeitung-Benutzerkonto anmelden oder neu registrieren.

Disqualifikation droht! Wachs-Wirbel um Top-Läuferin

Disqualifikation! Wachs-Wirbel um Top-LäuferinMit dem Beginn der neuen Ski-Saison hat eine veränderte Wachs-Regel im Ski-Weltcup gegriffen. Es gab bereits die erste Disqualifikation. Weiterlesen ⮕

'Kein Fehler!' Rätsel um Wachs-DisqualifikationRagnhild Mowinckel ist das erste Opfer der neuen Wachs-Regelung im Ski-Weltcup. Die Norwegerin wurde in Sölden disqualifiziert. Weiterlesen ⮕

Weltcup-Auftakt :Federica Brignone führt nach der Topgruppe mit einem TraumlaufHeute startet der alpine Ski-Weltcup mit dem Riesentorlauf der Frauen in die neuen Saison. Hier verpassen Sie nichts! Weiterlesen ⮕

Palästinenser suchen nach israelischem Luftangriff in Chan Yunis nach ÜberlebendenBei einem israelischen Luftangriff in Chan Yunis im südlichen Gazastreifen wurden sechs Menschen verletzt. Es ist unklar, ob es sich um eine Rakete des israelischen Militärs handelte. Israel hat Panzer und Truppen in den Gazastreifen entsandt und einen begrenzten Angriff auf Hamas-Aktivisten und -Standorte durchgeführt. Weiterlesen ⮕

Polizei sucht nach Massaker in Maine nach dem SchützenNach einem Massaker mit 18 Toten in Maine sucht die Polizei weiterhin nach dem Schützen. Die Polizei warnt die Anwohner und bittet sie, ihre Häuser nicht zu verlassen. Weiterlesen ⮕