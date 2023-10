Hybridbradler spenden Erlös an Familie Lenz

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Die Hybridbradler mit Marcus Hofrichter, Gerhard Gruber, Maximilian Weninger, Florian Hilbinger, Markus Steinböck und Martin Haider bei der Spendenübergabe an Katrin Lenz. er Erlös vom 10 Jahres-Jubiläumsfest wurde an die Familie Lenz aus Pixendorf übergeben, die bei einem Unfall Ehemann und Vater verlor.

Im Frühjahr ging das Benefizfest „10 Jahre Hybridbradler“ im VAZ Tulbing über die Bühne. Die Musiker aus dem Tullnerfeld freuten sich über die vielen Zuschauer, denn den Stellenwert der böhmischen Blasmusik unter die Bevölkerung des Bezirks zu bringen, ist seit zehn Jahren Ziel der Musikgruppe. headtopics.com

Nun übergaben die Hybridbradler den Erlös dieser Benefizveranstaltung an Katrin Lenz aus Pixendorf. Ihr Mann war bei einem Frontalzusammenstoß zweier PKW vor einem Jahr ums Leben gekommen und hinterließ seine Ehefrau und zwei kleine Kinder im Alter von zwei und fünf Jahren. Katrin Lenz war bei der Übergabe sehr gerührt und dankbar, dass die Hybridbradler an ihre Familie gedacht haben.

Mutti spielt Amor: Tinder macht Freunde und Familie zu Partnervermittlern!Tinder ermöglicht es nun auch Freunden und Familienmitgliedern, ihre Liebsten zu verkuppeln - ganz ohne eigenes Konto. Weiterlesen ⮕

Stmk: Fahrt in den Urlaub endet mit Pkw-Überschlag und verletzter Familie auf der A 2 bei PinggauPINGGAU (STMK): Eine Fahrt in den Urlaub endete am 28. Oktober 2023 mit einem schweren Verkehrsunfall auf der A2 bei Pinggau. Vier Verletzte forderte ein Verkehrsunfall knapp nach 10 Uhr auf der A2 bei km 90. Drei Rettungsfahrzeuge und der Notarzthubschrauber C16 standen im Einsatz. Weiterlesen ⮕

3. Weißwurstparty im Vereinshaus KleinmeinhartsDer Dorferneuerungsverein Kleinmeinharts veranstaltete die 3. Weißwurstparty im Vereinshaus. Es wurden Weißwürste mit Brezn und Leberkäsesemmeln angeboten. Der Erlös kommt der Fertigstellung des Gemeinschaftshauses zugute. Weiterlesen ⮕

Fast Totalausfall bei MostobstEin Besuch beim Mostbauernhof der Familie Janker am Kilber Rametzberg zeigt, wie schwer der Ernteausfall beim Mostobst in diesem Jahr wirklich ist und was man dagegen machen kann. Weiterlesen ⮕

Das war der Aktionstag FamiliengesundheitBeim „Aktionstag Familiengesundheit“ im Kulturpavillon gab es diverse Workshops zu den Themen Sport und Gesundheit für die ganze Familie. Weiterlesen ⮕

Freilandschweinebauern droht nun die RäumungFamilie Hubmann aus Gerersdorf hält ihre Schweine in einem mobilen Stall auf Ackerflächen. Jetzt droht die Räumung. Bezirkshauptmann Josef Kronister: „Aufgrund der aktuellen Rechtslage kann die Schweinehaltung in der derzeitigen Form und in dem Umfang nicht umgesetzt werden. Weiterlesen ⮕