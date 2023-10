Fest der 1000 Lichter in Furth

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Bezaubernd war kürzlich wieder das „Fest der 1000 Lichter“ in der rund 850 kleinen Seelengemeinde Furth.

Der Pfarrgemeinderat rund um Obmann Franz Seewald sorgten für einen reibungslosen Ablauf und für Kulinarik aus der Region. Bürgermeister Alois Riegler (ÖVP) stattete ebenso einen Besuch ab wie Vizebürgermeisterin Natascha Partl (ÖVP) und Vizebürgermeister Josef Ungerböck (ÖVP) aus Weissenbach.

