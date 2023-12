Proteste nach Parlamentswahl in Serbien

In Serbien ist es am Wochenende zu wiederholten heftigen Protesten nach der Parlamentswahl vor acht Tagen gekommen. Demonstrantinnen und Demonstranten forderten eine Annullierung des Ergebnisses, in der Hauptstadt Belgrad versuchte eine Gruppe von Personen, das Rathaus zu stürmen. Fenster gingen zu Bruch, die Polizei setzte Tränengas ein, es gab zahlreiche Festnahmen. Russland meldete sich mit Vorwürfen Richtung Westen zu Wort.

Eine Woche nach der Parlamentswahl in Serbien war es am Sonntag zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Tausende Menschen gingen in Belgrad auf die Straße. Die Menge versuchte, in das Rathaus einzudringen, einige Demonstranten kletterten auf das Gebäude, warfen Steine und schlugen Fenster ein. Gegen 22.00 Uhr drängte die Polizei die Demonstranten schließlich unter Einsatz von Tränengas vom Rathaus a





