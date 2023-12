Ein Blick hinter die Kulissen von DHL Express

Ein Blick hinter die Kulissen der Abendsortierung und der Flugzeugbeladung bei DHL Express am Flughafen Linz in Hörsching. Rogen und Waffen kann man via DHL Express nicht versenden. Dafür aber wertige Dokumente wie Reisepässe und Vertragsunterlagen - oder eben Pakete.

Wie der globale Express Dienstleister heimische Kleinunternehmen zu mehr Umsatz und Krisenresilienz verhelfen will, warum Österreich trotz Paketeflut noch immer ein „E-Commerce Entwicklungsland“ ist, wie sich DHL Express zum besten Arbeitgeber Österreichs mauserte und die Branche „Teil des CO2-Problems“ ist, hat die NÖN im Gespräch mit DHL Express-Chef Ralf Schweighöfer erfahren





