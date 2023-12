Neue Proteste nach Scheitern der KV-Verhandlungen im Handel

Nach dem abermaligen Scheitern der KV-Verhandlungen im Handel ist es in der letzten Einkaufswoche vor Weihnachten zu neuen Arbeitnehmerprotesten gekommen. Im Bild: Eine Protestaktion am Montag im Gewerbepark Ansfelden in Oberösterreich.ach sechs ergebnislosen Verhandlungsrunden über einen neuen Kollektivvertrag ist der Weihnachtsfrieden im Handel in weite Ferne gerückt. Als Knackpunkt gilt die soziale Staffelung, die die Gewerkschaft einfordert.

Diese zeigt sich „extrem enttäuscht“ über den Nicht-Abschluss und führte Protestmaßnahmen am Dienstag fort. Auch in Niederösterreich. Die NÖN erklärt, warum sich die Handelsangestellten beim Verhandeln des KV schwerer tun als etwa die Metalle





