Wahlen in Serbien: Vucic im Mittelpunkt des Wahlkampfes

Zum dritten Mal in nicht einmal vier Jahren wird am Sonntag in Serbien gewählt. Omnipräsent auf Plakaten und in Medien ist der serbische Präsident Aleksandar Vucic. Er steht im Mittelpunkt des Wahlkampfes seiner Fortschrittspartei (SNS). Eigentlich ist Vucic nicht SNS-Spitzenkandidat und steht selbst gar nicht zur Wahl, denn gewählt wird das Parlament. Dazu kommen noch Kommunalwahlen in 65 Gemeinden – auch im stark umkämpften Belgrad – sowie eine Provinzwahl in der Vojvodina.

Vucic hatte im November Neuwahlen in dem stark polarisierten Land ausgerufen. „Der Trigger für die Wahlen waren die zwei Massenschießereien in Belgrad und in Mladenovac im Mai“, sagte Jakov Devcic, Leiter der deutschen Konrad-Adenauer-Stiftung in Serbien und Montenegro gegenüber ORF.at. Auf die beiden Amokläufe mit insgesamt 17 Toten folgten monatelange Massenproteste. Nicht nur das setzte Vucic und die Regierung unter Druck und führte letztlich zu vorgezogenen Wahlen, sondern auch die hohe Inflation sowie die ungeklärte Frage, ob er selbst bz





ORF » / 🏆 8. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

EU-Gipfel: Beitrittsverhandlungen mit Ukraine und Moldawien im FokusDie EU-Staats- und -Regierungschefs in Brüssel kommen am Donnerstag und Freitag zu einem EU-Gipfel zusammen. Dabei wird die Frage, ob die EU Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und auch mit Moldawien beginnen sollen, im Mittelpunkt stehen. Die EU-Kommission will auch eine Fazilität vorschlagen, mit welcher der ukrainischen Regierung eine Hilfe von 50 Milliarden Euro bis Ende 2027 zugesichert werden soll. Unklar ist, ob sich Ungarn querlegen wird.

Herkunft: ORF - 🏆 8. / 63 Weiterlesen »

Geister-Villen bei Siegfried Wolf: Gebaut und nicht abgeholtSeit eineinhalb Jahren schlummert ein mysteriöses Bauprojekt in Wolfs Luxus-Wohnpark „Fontana“ still vor sich hin. Schon bisher gab es Russland-Connections, nun scheint ein neuer Eigentümer auf – Geburtsort: St. Petersburg. Eine rechtzeitige Meldung ans Finanzministerium dürfte nicht erfolgt sein.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Erfolge und Kompromisse der COP28 im DetailDie Klimakonferenz in Dubai beschließt die Abkehr von fossilen Energieträgern, aber nicht deren Ende.

Herkunft: WienerZeitung - 🏆 19. / 51 Weiterlesen »

Erster Punkt hilft Wölfinnen nicht weiterEine Nullnummer, die keinem weiter hilft. Slavia vergab zu viele Chancen, auf St. Pöltner Seite scheiterte Melanie Brunnthaler am Aluminium. Der Traum vom Viertelfinale? Abgehakt.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Paxlovid-Mangel erzürnt Minister Rauch: „Kann nicht vom Erdboden verschwunden sein“Die schlechte Verfügbarkeit des Covid-Medikaments Paxlovid lässt die Wogen hochgehen. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) fordert Klarheit und will wissen, wo die vielen an öffentliche Apotheken ausgelieferten Packungen geblieben sind. Man habe 123.000 Dosen beschafft, abgerechnet worden seien davon nur 77.000.

Herkunft: TTNachrichten - 🏆 20. / 51 Weiterlesen »

Andreas Huss: 'Das Bewertungsboard soll nicht nach ökonomischen Grundlagen entscheiden'Andreas Huss, Gewerkschafter und Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), äußert sich zu den Problemen in der medizinischen Versorgung und kritisiert das geplante Bewertungsgremium für Medikamente.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »