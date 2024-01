Philipp Stein: „Wir haben kein Bild im Kopf, was in fünf Jahren sein soll. Wir wissen nur, wo wir hinwollen“

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen: „Wir haben kein Bild im Kopf, was in fünf Jahren sein soll.

Wir wissen nur, wo wir hinwollen“: Philipp Stein, promovierter Musikwissenschafter, ausgebildeter Pianist und seit 2018 operativer Geschäftsführer der Grafenegg Kultur- betriebsges.m.b.H., im Grafenegger Wolkenturm.eit sechs Jahren führt Philipp Stein die Geschäfte in Grafenegg. Und spricht über Neugier, Zeitgeist, Erdbeermarmelade, Bagger, Ausschreibungen - und Neujahrswünsche. NÖN: Vor knapp einem Monat war noch Advent, in Grafenegg. Vor drei Tagen feierte man mit NÖs Tonkünstlern wie immer am letzten Tag des alten Jahres schon das neue. Und in dem geht's munter weiter ...Der Grafenegger Advent ist unsere Aussichtsterrasse. Und im neuen Jahr ist Neugier das Them





Ein seltenes Bild der SchuldenbremseDie globale Perspektive ist in der Tat hart genug, the return of Ubu Roi ins Weiße Haus steht bevor, seine Freunde in aller Welt schwimmen fettaugengleich, aber weniger appetitlich (als die Fettaugen) nach oben. Wir sind auch dabei, denn Kickl ist Putin-Versteher, also Trump-Haberer.

Strompreise in Österreich: Warum zahlen wir noch immer so viel?Herr Strugl, laut E-Control zahlen wir derzeit durchschnittlich 20,91 Cent netto pro Kilowattstunde Strom. Das ist etwas mehr als vor einem Jahr, da waren es 16,8 Cent, und viel mehr als vor der Energiekrise. Wieso zahlen wir für Strom noch immer so viel?

Mahlzeit! So bestellen wir in NiederösterreichWie bestellen die Österreicherinnen und Österreicher? Dieser Frage ist das Unternehmen Lieferando nachgegangen. Daraus geht hervor, was die liebsten Gerichte der Landsleute sind und wie die aktuellen Trends rund um das Thema Essen aussehen.

Ukraine, Gaza, Rechtspopulismus: Können wir aus der Geschichte lernen?Ein Gespräch mit dem Historiker Christopher Clark über die Unsicherheit der Gegenwart und die Frage, ob die Welt noch zu retten ist.

Neues Album von Gab & Gal: 'Wir sind nur lässig, wenn es wirklich nötig ist'Gab & Gal, die Vorarlberger Kult-Combo, präsentiert am 28. Dezember im Dornbirner Spielboden ihr neuestes Werk 'Fifty – Fuchzge'. VOL.AT bat das extremst 'lässige' Duo zum Interview über Musik, Live-Auftritte, Genrezugehörigkeit und Groupies.

Todesfälle: Von diesen Kultur-Persönlichkeiten mussten wir uns 2023 verabschiedenPeter Simonischek, Tina Turner, Jane Birkin und Matthew Perry waren unter den Kultur-Ikonen, die 2023 verstorben sind.

