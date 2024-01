Libanon spricht mit Hisbollah über mögliche Vergeltungsaktion

Nach der Tötung eines Hamas-Anführers in der libanesischen Hauptstadt Beirut steht die Regierung im Libanon einem Medienbericht zufolge mit der Schiitenmiliz Hisbollah in Kontakt, um sie von einer möglichen Vergeltungsaktion abzuhalten. Eine Antwort darauf wird am Mittwochabend erwartet: Da will Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah eine Rede halten. Indes schwelt der Protest im Westjordanland weiter.

Der geschäftsführende libanesische Außenminister Abdallah Abu Habib sagte dem britischen Radiosender BBC4 am Dienstagabend, dass seine Regierung mit der Hisbollah spreche, um „sie davon zu überzeugen, dass sie nicht selbst reagieren sollte“. Die nächsten 24 Stunden würden zeigen, ob die Hisbollah reagieren wird oder nicht, so Abu Habib. „Wir sind sehr besorgt, die Libanesen wollen nicht hineingezogen werden, selbst die Hisbollah möchte nicht in einen regionalen Krieg hineingezogen werden.“ Er forderte die westlichen Staaten auf, „Druck auf Israel auszuüben, damit es all seine Gewalt und alle seine Aktionen einstellt, nicht nur im Libanon, nicht nur in Beirut, sondern auch in Gaza





ORF » / 🏆 8. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Nach Wintereinbruch noch eingeschränkter Zugverkehr in und nach BayernDer starke Schneefall in Bayern vom ersten Adventswochenende hinterlässt Spuren - nicht nur als idyllisches Winterwunderland. Insbesondere Zugreisende müssen sich weiter auf erhebliche Einschränkungen einstellen.

Herkunft: nachrichten_at - 🏆 16. / 51 Weiterlesen »

Pushbacks von Deutschland nach Österreich?Die deutschen Behörden umgehen offenbar den Amtsweg und schicken Asylwerber illegal zurück nach Tirol.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Niederösterreichs Bauernbundball findet nach dreijähriger Pause wieder stattBeim 80. Bauernbundball wird am 13. Jänner 2024 im Wiener Austria Center ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt und für die sichere An- und Abreise ein eigener Bus-Shuttleservice angeboten werden. Alle Erlöse kommen der Jugend für die Ausbildung in Schulen und Hochschulen zugute.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Andreas Huss: 'Das Bewertungsboard soll nicht nach ökonomischen Grundlagen entscheiden'Andreas Huss, Gewerkschafter und Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), äußert sich zu den Problemen in der medizinischen Versorgung und kritisiert das geplante Bewertungsgremium für Medikamente.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

15 Tote und Dutzende Verletzte nach Schüssen an Prager UniversitätAn einer Hochschule in der Prager Innenstadt sollen Schüsse gefallen sein. Es gebe Tote und Verletzte, teilte die Polizei nach Angaben der Agentur CTK am Donnerstag mit.

Herkunft: TTNachrichten - 🏆 20. / 51 Weiterlesen »

Großeinsatz der Polizei nach Schüssen an der Karls-Universität in PragNach Schüssen an der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität gibt es über ein Dutzend Tote und mehrere Verletzte. Es soll sich um einen Einzeltäter und nicht um Terrorismus handeln.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »