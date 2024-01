Österreichs Skispringerinnen starten in Villach

Mit viel Aufwind kommen Österreichs Skispringerinnen zum Weltcup in die Heimat. Nach der 'Two Nights Tour' auf den großen Bakken von Garmisch und Oberstdorf heben Eva Pinkelnig und Co. für zwei Bewerbe in Villach am Mittwoch (11.30 Uhr) und Donnerstag (12.30/jeweils live ORF 1) von der Normalschanze ab. Die in Deutschland mit Platz vier und einem Sieg so erfolgreich zurückgekehrte Pinkelnig hat in der Vorsaison beide Bewerbe in Kärnten gewonnen.

Nach ihrem zehnten Weltcup-Sieg am Montag freut sich die Vorarlbergerin auf die Heimauftritte in der Alpenarena am Fuße des Villacher Hausbergs Dobratsch. Dass ihr die dortige Schanze (Hillsize 98 m) liegt, hat die 35-Jährige Ende Dezember 2022 gezeigt, als sie zunächst das Villach-Double und anschließend in Ljubno auch den Gesamtsieg der Silvester-Tour holte. 'Villach ist nicht meine Lieblingsschanze', sagte sie dennoch. 'Das sagt aber nichts über mein Potenzial aus, ich kann hier ganz vorne mitspringen', betonte Pinkelnig





