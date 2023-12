Ein seltenes Bild der Schuldenbremse, Inbild ökonomischen Blödsinns Foto: © Wikipediagelesen haben, sind Sie bereits ausreichend deprimiert, um den Kopf noch ein wenig tiefer hängen zu lassen. Die globale Perspektive ist in der Tat hart genug, the return of Ubu Roi ins Weiße Haus steht bevor, seine Freunde in aller Welt schwimmen fettaugengleich, aber weniger appetitlich (als die Fettaugen) nach oben. Wir sind auch dabei, denn Kickl ist Putin-Versteher, also Trump-Haberer.

Die Kronen Zeitung, von der man phasenweise annehmen durfte, sie schäme sich ihrer xenophoben und rechtsextremen Vergangenheit und bewege sich millimeterweise auf den Weg der Vernunft zurück, ist in ökonomischen Dingen noch immer eine Art radikalisierter Hausfrau, eine schwäbische Hexe, die uns die Tage mit ihren teuflischen Elixieren vergällt. Der Brief des Chefredakteurs teilt uns mit, die Staatsschulden machten den Österreicherinnen und Österreichern Sorgen. „Kein Wunder, wenn der Ruf nach einer Schuldenbremse immer lauter wir





