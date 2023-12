Ukraine, Gaza, Rechtspopulismus: Können wir aus der Geschichte lernen?

Zunächst einmal, dass sich unsere kollektiven Identitäten verflüssigen. Das große Zeitungs-oder Fernsehpublikum gibt es nicht mehr. Die politischen Parteien bieten keinen Anker. Soziale Medien zersplittern die Meinungslandschaft. Eine allgemeine Kartierung der Gegenwart fällt schwer. Sie wird immer unberechenbarer.Angst nicht, aber ein dröhnendes Unwohlgefühl.

Es häufen sich die Krisen und gleichzeitigen Herausforderungen, die jeweils verschiedenen Logiken folgen und Maßnahmen erfordern, die oft widersprüchlich sind. Das verunsichert mich zutiefst und vor allem auch jüngere Menschen. Nicht nur, dass sie nicht mehr selbstbewusst in die Zukunft blicken, sie zweifeln, dass es überhaupt eine gibt. Die Zukunft hat sich verdünnisiert.Ich versuche, schlechte mit guten Nachrichten abzugleichen. Der jüngste Wahlsieg von Geert Wilders in Holland etwa ist eine schreckliche Nachricht. Auf der anderen Seite gibt es jedoch Donald Tusk in Pole





Nahost-Konflikt:Geheime "Zellen", Telefonate und viele RückschlägeUnterhändler, Experten und Medienberichte geben Einblick in die Gaza-Verhandlungen

UNO-Sicherheitsrat scheitert an Resolutionsentwurf für humanitären Waffenstillstand im Gaza-KriegIm UNO-Sicherheitsrat ist ein Resolutionsentwurf für einen sofortigen humanitären Waffenstillstand im Gaza-Krieg gescheitert. Die USA legten am Freitag ihr Veto gegen den von den Vereinigten Arabischen Emiraten eingebrachten Entwurf ein. Zuvor hatte UNO-Generalsekretär Antonio Guterres den Weltsicherheitsrat gedrängt, sich für einen solchen humanitären Waffenstillstand einzusetzen.

Weihnachtsgeschäft: „Last-Minute-Shopper können Ruder noch umreißen"Der österreichische Einzelhandel muss für das Gesamtjahr 2023 einen Umsatzrückgang von minus 3,6 Prozent gegenüber 2022 einstecken. Auch im Weihnachtsgeschäft, welches die Händler oft aus einem schwierigen Jahr rettet, zeichnet sich ein ähnlicher Trend ab.

Drei Geiseln in Gaza von israelischer Armee versehentlich getötetDrei Geiseln sollen in Gaza von der israelischen Armee erschossen worden sein. Sie sollen dabei versehentlich als Bedrohung wahrgenommen worden sein.

Soziale Medien können Essstörungen triggern und verschlimmernDie WZ hat mit Betroffenen gesprochen

Kindertheater, Rutsche und mehr:Warten aufs Christkind: Was Familien in Graz unternehmen könnenDie Zeit bis zur Bescherung am 24. Dezember ist vor allem für kleine Menschen unerträglich lange. Hier ein paar Tipps, was man unternehmen kann, bis das Christkind eeeeeendlich da ist.

