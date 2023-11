Oktober 2023 war der wärmste der Messgeschichte

So warm wie in den vergangenen zwei Monaten war es seit Beginn der Aufzeichnungen noch nie im Herbst: Nach dem höchst sommerlichen September war auch der Oktober extrem warm, berichtet die Geosphere Austria (vormals ZAMG). Es sei"das erste Mal, dass in einem Jahr gleich zwei Monate Platz eins der jeweiligen Messgeschichte erreichen", heißt es in einer Aussendung.

"In der vorläufigen Auswertung liegt der Oktober 2023 im Tiefland Österreichs um 3,0 Grad über dem Mittel der Klimaperiode 1991 bis 2020, auf den Bergen um 3,4 Grad", bilanzierte Hans Ressl, Klimatologe an der Geosphere Austria.

Die am Dienstag veröffentlichten Daten ergeben für das Tiefland Platz eins in der 257-jährigen Messgeschichte. In den Bergen sei Platz vier der 173-jährigen Gebirgsmessreihe erreicht worden, so Ressl. Wie im Vormonat haben vor allem milde Hochdruck- und Südwestwetterlagen vorgeherrscht und für hohe Temperaturen gesorgt, die für diese Jahreszeit eher an mediterrane Länder erinnerten. headtopics.com

Die Zahl der Oktober-Sommertage, an denen es mindestens 25 Grad Celsius hat, war so hoch wie nie. Im Vergleich zur Klimaperiode 1961 bis 1990 lag der Oktober 2023 im Tiefland um 3,7 Grad über dem Mittel und auf den Bergen um 3,6 Grad.

Global misst man eine Temperaturerhöhung um durchschnittlich 1,2 Grad seit der vorindustriellen Zeit, regional hat dies unterschiedliche Auswirkungen. Durch das El-Niño-Phänomen könnte noch im Jahr 2023 die 1,5-Grad-Schwelle zeitweise überschritten werden. Die Klimakrise führt insbesondere in Europa zu einer starken Erwärmung. Die vergangenen Jahre zählen in Österreich zu den wärmsten der 257-jährigen Messgeschichte. headtopics.com

